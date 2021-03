Pleurtuit Pleurtuit 35730, Pleurtuit Super loto drive Pleurtuit Catégories d’évènement: 35730

Super loto drive, 4 avril 2021-4 avril 2021, Pleurtuit. Super loto drive 2021-04-04 12:30:00 – 2021-04-04 Super U Rue des Terres Neuvas

Pleurtuit 35730 Le Pleurtuit Côte d’Émeraude Football organise un loto drive animé par JCO animation au parking couvert de notre partenaire SUPER U Pleurtuit . Alors rendez-vous le dimanche 04 Avril à 12H30 ! Se munir obligatoirement d’un ou deux feutres stabilo neufs pour jouer. Le PCEF se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de météo défavorable ,ou de réservations insuffisantes.

W.C sur place, pas de restauration. Réservation par téléphone. Tarifs : 2€ la carte, 6€ les 3 cartes, 12€ les 6 cartes, 14€ les 8 cartes, 20€ les 12 cartes. Dimanche 04 Avril 2021 – 12H30 – Parking couvert du Super U Pleurtuit +33 6 98 49 21 52

