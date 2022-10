SUPER LOTO DE SAMPIGNY Sampigny Sampigny Catégories d’évènement: Meuse

4-10 Rue Henriette de Lorraine Salle polyvalente Mariette Vautrin Sampigny Meuse Salle polyvalente Mariette Vautrin 4-10 Rue Henriette de Lorraine

2022-11-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-11-12

Salle polyvalente Mariette Vautrin 4-10 Rue Henriette de Lorraine

Meuse Ouverture de la salle dès 18 heures, début du jeux à 20 heures.

Tombola. 2,5 € le carton, 20 € pour 10 cartons.

Organisé par la pétanque de Saint-Mihiel. +33 6 88 20 15 47 Salle polyvalente Mariette Vautrin 4-10 Rue Henriette de Lorraine Sampigny

