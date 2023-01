Super Loto de Roc-Loisirs Ploërmel Ploërmel Catégories d’Évènement: Morbihan

Super Loto de Roc-Loisirs Ploërmel, 12 février 2023, Ploërmel
Rue du Général Giraud Salle des fêtes

Morbihan L’association Roc-Loisirs organise un super loto pour récolter des fonds en faveur de la Recherche contre le Cancer du sein au Centre Eugène Marquis de Rennes et en soutien d’une maladie rare touchant les enfants : le symdrome de Wolfram. Animé par Solange, ce loto est doté de 40 lots de grande valeur dont un bon d’achat de 1500€. 14h (ouverture des portes à 12h) +33 6 30 61 37 27 Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel

