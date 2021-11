Saint-Estèphe Saint-Estèphe Gironde, Saint-Estèphe Super loto de Noël Saint-Estèphe Saint-Estèphe Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Estèphe

Super loto de Noël Saint-Estèphe, 4 décembre 2021, Saint-Estèphe. Super loto de Noël Saint-Estèphe

2021-12-04 20:30:00 – 2021-12-04

Saint-Estèphe Gironde Saint-Estèphe Les Cabaniers du Médoc organisent leur super loto de Noël. De nombreux lots sont à gagner.

Réservez dès à présent vos places (appel téléphonique, SMS ou message privé). Les réservations prendront fin le 03.12 à midi. Les Cabaniers du Médoc organisent leur super loto de Noël. De nombreux lots sont à gagner.

Réservez dès à présent vos places (appel téléphonique, SMS ou message privé). Les réservations prendront fin le 03.12 à midi. +33 6 60 21 25 35 Les Cabaniers du Médoc organisent leur super loto de Noël. De nombreux lots sont à gagner.

Réservez dès à présent vos places (appel téléphonique, SMS ou message privé). Les réservations prendront fin le 03.12 à midi. libre de droit

Saint-Estèphe

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Médoc-Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Estèphe Autres Lieu Saint-Estèphe Adresse Ville Saint-Estèphe lieuville Saint-Estèphe