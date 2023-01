Super Loto de Mouv’Body Maîche, 4 février 2023, Maîche Maîche.

Super Loto de Mouv’Body

2023-02-04 19:00:00 – 2023-02-04

EUR 8 30 L’association Mouv’Body, association de danse et de fitness à Maiche, propose son Super Loto annuel avec près de 4000 euros de lots.

Cartes à 8, 15, 25 et 30 euros + partie spéciale à 10 euros.

Des super Quines avec une enceinte JBL, un téléviseur grand écran et un bon d’essence d’une valeur de 350 euros ainsi qu’une partie inversée avec une switch à gagner.

Une partie enfant aura lieu. Des lots de consolation sont prévus.

Le petit plus: des paniers garnis et bons d’achat de la part de nombreux commerçants de Maiche et alentours!

mouv.body@hotmail.com +33 6 23 02 59 01

