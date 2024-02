SUPER LOTO DE L’USAM Varennes-en-Argonne, samedi 16 mars 2024.

Samedi

Venez participer en famille ou entre amis au super loto organisé par l’USAM. Au programme, 3 parties et une super partie. De nombreux lots sont à gagner Playstation 5, Cafetière à broyeur, Aspirateur eau et poussières, Drone, ……

Vous pouvez dès à présent réserver votre place au 06 25 83 27 78

L’ouverture des portes aura lieu dès 19h et le loto débutera à 20h.

2€50 le carton, 20€ les 10 cartonsTout public

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

rue Tabur

Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est

