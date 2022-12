SUPER LOTO DE L’UNION CYCLISTE MIRECOURT CONTREXEVILLE VITTEL Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Mirecourt

Vosges LOTO organisé par l’Union Cycliste Contrexéville Mirecourt Vittel.

Ouverture des portes à 12h30 – Début des parties à 14h

Nombreux lots à gagner.

1 partie enfants gratuite jusqu’à 12 ans.

1 carton : 4€, 6 cartons : 20€, 8 cartons : 30 € le 9ème gratuit.

Tombola.

buvette et restauration sur place. uccmv@sfr.fr +33 6 24 88 21 18 UCCMV

Espace Robert Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt

