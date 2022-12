SUPER LOTO DE L’OMS Mirecourt Mirecourt OT MIRECOURT Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

SUPER LOTO DE L’OMS Mirecourt, 5 février 2023, Mirecourt OT MIRECOURT Mirecourt. SUPER LOTO DE L’OMS Avenue Charles Duchêne Espace Flambeau Mirecourt Vosges Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne

2023-02-05 12:15:00 12:15:00 – 2023-02-05

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne

Mirecourt

Vosges Mirecourt Super Loto de l’OMS de Mirecourt

31 parties dont 1 bingo

Multicuiseur Cookeo Moulinex, WE aux Nids des Vosges, Machine à pain, Cafetière, Speaker bluetooth, Coffre banquette, Micro-ondes grill, Baptême de l’air en avion, Aspirateur, Bijoux, Paniers gourmands, Mini-billard, Jeux, Enceinte party, Blender, Trottinette, et de nombreux autres lots de valeur.

Tarifs : 4 € le carton – 20€ les 6 cartons – 40 € les 13 cartons – pour les enfants 1 gratuit (3 à 12 ans)

Buvette et restauration sur place

Avec ou sans réservation mais réservation conseillée +33 6 83 01 70 32 OMS

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-12-26 par OT MIRECOURT

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Mirecourt Vosges OT MIRECOURT Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Ville Mirecourt OT MIRECOURT Mirecourt lieuville Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt OT MIRECOURT Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt-ot-mirecourt-mirecourt/

SUPER LOTO DE L’OMS Mirecourt 2023-02-05 was last modified: by SUPER LOTO DE L’OMS Mirecourt Mirecourt 5 février 2023 Avenue Charles Duchêne Espace Flambeau Mirecourt Vosges Mirecourt Mirecourt, Vosges OT MIRECOURT Vosges

Mirecourt OT MIRECOURT Mirecourt Vosges