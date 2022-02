SUPER LOTO DE L’OMS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

SUPER LOTO DE L’OMS Mirecourt, 27 février 2022, Mirecourt. SUPER LOTO DE L’OMS Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt

2022-02-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-27 Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne

Mirecourt Vosges Super Loto de l’OMS de Mirecourt

Ouverture des portes à 12h15. Première partie à 14h

Voyage à la Costa Brava pour 2 pers 1 semaine tout inclus, combiné frigo-congélateur, tablette, VTT, machine à pain, four, bijoux, centrale à vapeur, baptême de l’air, trottinette électrique, panier gourmand, cafetière, aspirateur, sèche-linge, montre connectée et de nombreux lots de valeur… Bingo : TV 140 cm+ home cinéma.

Tarifs : 4 € le carton – 20€ les 6 cartons – 40 € les 13 cartons – pour les enfants 1 gratuit (3 à 12 ans)

Buvette et restauration sur place (selon arrêté préfectoral)

Avec ou sans réservation mais réservation conseillée au 06.83.01.70.32 avant le 27 février 2022

Passe vaccinal et port du masque. +33 6 83 01 70 32 OMS

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Ville Mirecourt lieuville Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

SUPER LOTO DE L’OMS Mirecourt 2022-02-27 was last modified: by SUPER LOTO DE L’OMS Mirecourt Mirecourt 27 février 2022 Mirecourt Vosges

Mirecourt Vosges