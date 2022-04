Super loto de l’été Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau

Super loto de l’été Ploudalmézeau, 22 juillet 2022, Ploudalmézeau. Super loto de l’été Rue Saint Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau

2022-07-22 20:00:00 – 2022-07-22 Rue Saint Vincent Ferrier Halle Multifonctions

Ploudalmézeau Finistère + de 4000 euros de lots.

La série chérie fais ta valise, les boules surprises

7 cartes pour 15 euros

Animé par Christiane.

Petite restauration sur place. Rue Saint Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau

