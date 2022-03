Super loto de l’APE Cruseilles Cruseilles Catégories d’évènement: CRUSEILLES

Haute-Savoie

Super loto de l’APE Cruseilles, 19 mars 2022, Cruseilles. Super loto de l’APE Gymnase des Ebeaux 126 Av. des Ebeaux Cruseilles

2022-03-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-19 00:00:00 00:00:00 Gymnase des Ebeaux 126 Av. des Ebeaux

Cruseilles Haute-Savoie Cruseilles Sont à gagner Machine à café Delonghi, Saut en parachute, Entrées pour Walibi, Voyage pour 2 personnes, Scooter 50cc*, … loto@apecruseilles.fr +33 6 41 70 56 38 Gymnase des Ebeaux 126 Av. des Ebeaux Cruseilles

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: CRUSEILLES, Haute-Savoie Autres Lieu Cruseilles Adresse Gymnase des Ebeaux 126 Av. des Ebeaux Ville Cruseilles lieuville Gymnase des Ebeaux 126 Av. des Ebeaux Cruseilles Departement Haute-Savoie

Cruseilles Cruseilles Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cruseilles/

Super loto de l’APE Cruseilles 2022-03-19 was last modified: by Super loto de l’APE Cruseilles Cruseilles 19 mars 2022 Cruseilles Haute-Savoie

Cruseilles Haute-Savoie