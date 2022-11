SUPER LOTO DE LA SAINT-NICOLAS Sampigny Sampigny Catégories d’évènement: Meuse

Meuse Sampigny Super loto de la Saint-Nicolas : 1er prix : 1 bon d’achat de 1000 € (600 €; 400 €; 300 €; 200 €).

Console de jeux; TV; ordinateur portable, etc…

Tombola : 1er prix : 1 bon d’achat de 100 €

1 carton : 2.50 €

10 cartons : 20.00 € Ouverture des portes à 18 heures. Restauration et buvette sur place. Renseignements et réservations : tel : 03 29 90 74 41 ou 06 27 17 74 95 +33 3 29 90 74 41 Salle Mariette Vautrin 4-10 Rue Henriette de Lorraine Sampigny

