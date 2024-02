Super loto de la kermesse Chessy-les-Prés, dimanche 10 mars 2024.

Super loto de la kermesse Chessy-les-Prés Aube

Dimanche 10 mars CHESSY LES PRES Super loto de la kermesse à 14h30 à la salle des fêtes. Nombreux lots à gagner machine à laver, bons d’achat de 150 €, 100 €, 50 €, téléviseur 80 cm, barre de son, séjours 4 jours dans le Gers pour 2 personnes, robot pâtissier, cafetière Senseo, soda stream, karcher, plancha, aspirateur multi-fonctions, etc … Buvette, sandwichs et pâtisseries sur place. Tombola gratuite. Tarifs 3 € le carton, 15 € la plaque de 8, 12, 15 cartons (tarif unique), 10 € la formule jeux + une vitrine, 2 € le carton enfant. Organisé par le groupement inter-paroissial et familial d’Ervy-le-Châtel. Réservation +33 (0)6 12 19 79 15 +33 (0)3 25 42 39 96 .

