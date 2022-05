Super loto de la FNATH

Super loto de la FNATH, 22 mai 2022, . Super loto de la FNATH

2022-05-22 – 2022-05-22 Rdv à 14h30 à la Salle des Fête D. Dusdsoubs. 4€ le carton, 10€ les 3, 15€ les 5, 25€ les 10 ou place de 6 cartons à 15€. Buvette et restauration sur place. Rens./Résa. 06 19 13 85 99 Super loto organisé par la FNATH. De nombreux lots de valeur : Robot aspirateur laveur, Multicuiseur Moulinex, téléviseur (Continental Edison 80 cm), Centrale vapeur Singer, Batteur pâtissier.. Pour la partie enfant, Drone/Nerf Elite. Rdv à 14h30 à la Salle des Fête D. Dusdsoubs. 4€ le carton, 10€ les 3, 15€ les 5, 25€ les 10 ou place de 6 cartons à 15€. Buvette et restauration sur place. Rens./Résa. 06 19 13 85 99 dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville