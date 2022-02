Super loto de Diwan Sant-Brieg Salle de Robien Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Super loto de Diwan Sant-Brieg Salle de Robien, 20 février 2022, Saint-Brieuc. Super loto de Diwan Sant-Brieg

Salle de Robien, le dimanche 20 février à 14:00

Buvette sur place.

3 € le carton, 8 € les 3, 15,25 € les 7

animé par Jacky Salle de Robien place octave brilleaud saint brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Salle de Robien Adresse place octave brilleaud saint brieuc Ville Saint-Brieuc lieuville Salle de Robien Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

Salle de Robien Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Super loto de Diwan Sant-Brieg Salle de Robien 2022-02-20 was last modified: by Super loto de Diwan Sant-Brieg Salle de Robien Salle de Robien 20 février 2022 saint-brieuc Salle de Robien Saint-Brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor