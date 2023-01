Super Loto de CARSAC-AILLAC Carsac-Aillac Carsac-Aillac OT du pays de Fénelon Carsac-Aillac Catégories d’Évènement: Carsac-Aillac

Dordogne

Super Loto de CARSAC-AILLAC Carsac-Aillac, 21 janvier 2023, Carsac-Aillac OT du pays de Fénelon Carsac-Aillac. Super Loto de CARSAC-AILLAC Salle des Fêtes Carsac-Aillac Dordogne

2023-01-21 21:00:00 – 2023-01-21 Carsac-Aillac

Dordogne Carsac-Aillac 15 EUR ORGANISÉ PAR LE FOOTBALL CLUB SARLAT MARCILLAC

Avec des lots d’une valeur de plus de 4000€ !

Ouverture des portes a 19h 1 POÊLE À BOIS (valeur 1300€)

1 TV ÉCRAN PLAT 55′ 139cm (valeur 650€)

1 VÉLO D’APPARTEMENT (valeur 350€) – CHARIOTS GARNIS (valeur 80€)

– BONS CARBURANTS (valeur 50€)

– CAISSES DE VIANDES (valeur 50€ / 30€)

– BONS D’ACHATS (valeur 50€ / 30€ / 20€)

– JAMBONS + CARTONS VINS

– CORBEILLES APÉRITIVES GASTRONOMIQUES / FRUITS LÉGUMES

– PLATEAUX FROMAGES / FILETS GARNIS – 1 an d’abonnement salle de sport * 15 PARTIES DONT 1 SPÉCIALE / 1 DU BAR ET 1 ENFANT (1 MAILLOT EQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL TAILLE ENFANT)

* TOMBOLA AVEC 20 LOTS DONT 1 CHARIOT GARNI ET 1 JAMBON

* 1€50 LE CARTON / 8€ PLAQUE DE 6 / 15€ PLAQUE DE 12

* PARTIE SPÉCIALE : 3€ LE FEUILLET / 5€ LES DEUX BUVETTE, GRILLADES ET PÂTISSERIES SUR PLACE ORGANISÉ PAR LE FOOTBALL CLUB SARLAT MARCILLAC

Avec des lots d’une valeur de plus de 4000€ !

Ouverture des portes a 19h 1 POÊLE À BOIS (valeur 1300€)

1 TV ÉCRAN PLAT 55′ 139cm (valeur 650€)

1 VÉLO D’APPARTEMENT (valeur 350€) – CHARIOTS GARNIS (valeur 80€)

– BONS CARBURANTS (valeur 50€)

– CAISSES DE VIANDES (valeur 50€ / 30€)

– BONS D’ACHATS (valeur 50€ / 30€ / 20€)

– JAMBONS + CARTONS VINS

– CORBEILLES APÉRITIVES GASTRONOMIQUES / FRUITS LÉGUMES

– PLATEAUX FROMAGES / FILETS GARNIS – 1 an d’abonnement salle de sport * 15 PARTIES DONT 1 SPÉCIALE / 1 DU BAR ET 1 ENFANT (1 MAILLOT EQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL TAILLE ENFANT)

* TOMBOLA AVEC 20 LOTS DONT 1 CHARIOT GARNI ET 1 JAMBON

* 1€50 LE CARTON / 8€ PLAQUE DE 6 / 15€ PLAQUE DE 12

* PARTIE SPÉCIALE : 3€ LE FEUILLET / 5€ LES DEUX BUVETTE, GRILLADES ET PÂTISSERIES SUR PLACE ORGANISÉ PAR LE FOOTBALL CLUB SARLAT MARCILLAC

Carsac-Aillac

dernière mise à jour : 2023-01-11 par OT du pays de Fénelon

Détails Catégories d’Évènement: Carsac-Aillac, Dordogne Autres Lieu Carsac-Aillac Adresse Salle des Fêtes Carsac-Aillac Dordogne OT du pays de Fénelon Ville Carsac-Aillac OT du pays de Fénelon Carsac-Aillac lieuville Carsac-Aillac Departement Dordogne

Carsac-Aillac Carsac-Aillac OT du pays de Fénelon Carsac-Aillac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carsac-aillac-ot-du-pays-de-fenelon-carsac-aillac/

Super Loto de CARSAC-AILLAC Carsac-Aillac 2023-01-21 was last modified: by Super Loto de CARSAC-AILLAC Carsac-Aillac Carsac-Aillac 21 janvier 2023 Carsac-Aillac Carsac-Aillac Dordogne Dordogne OT du pays de Fénelon Salle des Fêtes Carsac-Aillac Dordogne

Carsac-Aillac OT du pays de Fénelon Carsac-Aillac Dordogne