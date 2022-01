SUPER LOTO DE CARNAVAL Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Fraize Vosges Fraize 20 EUR Nombreux lots dont bons d’achat de 30 à 300 €.

1 carton offert à chaque personne déguisée.

Buvette et petite restauration.

Tarif des cartons : 5 € le carton, 15 € les 4 cartons et 20 € les 6 cartons. Planches acceptées.

Réservations au 03 29 50 35 66 ou 06 85 95 89 32. +33 6 85 95 89 32 Association ATEHM

