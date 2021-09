Crulai Crulai Crulai, Orne Super loto Crulai Crulai Catégories d’évènement: Crulai

Orne

Super loto Crulai, 3 octobre 2021, Crulai. Super loto 2021-10-03 – 2021-10-03

Salle polyvalente de Crulai. organisation SAM football Ouverture des portes à 12h30. Nombreux lots à gagner : Televiseur LCD écran plat, ordinateur portable, lave linge, sèche linge, robot multifonctions, divers lots électroménager, bons d'achats, lots divers, nettoyeur vapeur Partie enfant gratuite. Loto plus Buvette, crêpes, sandwichs. Le carton : 4€ / les 3 : 10€ / les 6 : 15€ / les 10 : 20€ PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

