Vosges Cornimont Loto + Repas – Ouverture des portes à 18h. Adulte : 6 cartons + 3 cartons parties spéciales + 1 repas = 30€. Enfant : 3 cartons + 3 cartons parties spéciales + 1 repas = 20€. 21 parties, 3 parties spéciales, 2 parties bingos + 1 tombola. Menu : Crudités charcuterie / Choucroute / Pavé myrtilles. Réservation par téléphone ou sur https://www.payasso.fr/cornimont-bmx/evenement +33 6 25 84 64 10 https://www.payasso.fr/cornimont-bmx/evenement Cornimont BMX

