Super loto Salle Bartholdi Châteauneuf-la-Forêt, dimanche 25 février 2024.

Super loto Amicale Laïque de Moussanas Châteauneuf-La-Forêt, salle Bartholdi de 14h30 à 18h.

Nombreux lots dont 1 matelas, 1 mini four radiola 45L, 1 combiné frigo, 1 vtt.

Partie enfant gratuite, 1 carton 3€, 4 cartons 10€, 10 cartons 20€.

Pâtisserie, crêpes et buvette.

On vous attend nombreux…

Début : 2024-02-25 14:30:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

Salle Bartholdi 25 av Michel Sinibaldi

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

