Super loto Salle des fêtes Chambon, samedi 2 mars 2024.

Venez participer au super loto et tombola organisé par l’ape des cèdres et animé par Phil.

43 lots sont a gagner :

Un bon de 600€, un aspirateur robot, lots de viandes, corbeilles diverses et nombreux bons d’achats.

Salle des fêtes 28, rue du Gros Sillon

Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape.lescedres@sfr.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02 20:00:00



L’événement Super loto Chambon a été mis à jour le 2024-01-27 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin