12h : Ouverture des portes / 14h : Début des jeux

Animé par Richard – Spécial bons d’achat

Plus de 4000€ de lots / jours

Bons d’achats de 15 à 400€ + 1 caddie d’une valeur de 150€/jour

Buvette et restauration sur place

Salle polyvalente (près du stade)

Infos : 06 86 66 76 54

+33 6 86 66 76 54

