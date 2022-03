Super loto à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Super loto à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, 29 avril 2022, Blangy-sur-Bresle. Super loto à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle

2022-04-29 17:30:00 17:30:00 – 2022-04-29

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Salle des fêtes – Animé par Richard

17h30 : Ouverture des portes / 20h : Début des jeux

Spécial bons d’achat – 45 tirages

Bon de 500€ / 200€ / 150€ / 100€ / 12×50€ / 10×30€ / 10×20€ / 8×15€

Buvette et restauration sur place

Infos : 06 59 19 70 49 / 06 20 29 44 13

