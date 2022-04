Super Loto à Andeville Andeville Andeville Catégories d’évènement: Andeville

Andeville Oise Andeville Super Loto organisé par le Ping Pong Club Andeville

Ouverture des portes à 18h

Renseignements et réservations 06.02.09.73.75 / 06.38.17.80.22 / ppca60@gmail.com Super Loto organisé par le Ping Pong Club Andeville

