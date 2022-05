Super Loto

Le dimanche 10 juillet aura lieu le traditionnel Super Loto organisé à l'Espace Delta de Pleurtuit par le PCEF ! Bons d'achats et lots surprises à gagner ! N'hésitez pas à réserver votre place au plus vite ! 3€ le carton, 8€ les 3 et 15€ les 7. Dimanche 10 juillet 2022 – 14h – Espace Delta +33 6 82 20 45 16

