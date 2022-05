Super Loto

Super Loto, 27 mai 2022, . Super Loto

2022-05-27 – 2022-05-27 Rdv à la Boutonnière.

Ouverture des portes 17h30.

Animé par Richard.

+ de 3000 € de bons d’achats (de 15 € à 1000 € valables chez Leclerc).

Buvette et restauration sur place.

Réservation conseillée. Rdv à la Boutonnière.

Ouverture des portes 17h30.

Animé par Richard.

+ de 3000 € de bons d’achats (de 15 € à 1000 € valables chez Leclerc).

Buvette et restauration sur place.

Réservation conseillée. +33 6 59 19 70 49 Rdv à la Boutonnière.

Ouverture des portes 17h30.

Animé par Richard.

+ de 3000 € de bons d’achats (de 15 € à 1000 € valables chez Leclerc).

Buvette et restauration sur place.

Réservation conseillée. dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville