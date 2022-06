Super Jardin avec Mille Cosmos

Super Jardin avec Mille Cosmos, 3 juillet 2022, . Super Jardin avec Mille Cosmos



2022-07-03 12:00:00 – 2022-07-03 • DJ’Set

Dizonord (Vincent Privat & NTN)

Esther b2b Rostanga (Malmousque bass music)

Yeahman (Musique festive du maquis)



• Lectures partagées avec Maya Mihindou



Mais aussi loto des plantes, vente de la revue Mille Cosmos, ateliers dessins avec Pauline Barzilaï Rendez-vous au Couvent dimanche 3 juillet. • DJ’Set

Mais aussi loto des plantes, vente de la revue Mille Cosmos, ateliers dessins avec Pauline Barzilaï

