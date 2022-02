Super-Héros ! toute une histoire Bibliothèque de Saint-Jean, 24 février 2022, Genève.

Super-Héros ! toute une histoire

Bibliothèque de Saint-Jean, le jeudi 24 février à 19:00

Camille Baurin, chercheur et auteur, spécialiste des comics, propose une présentation historique du genre « super-héros », des années 1930 à nos jours, et une réflexion sur la manière dont cet univers a pu refléter certains aspects de l’histoire américaine. Le conférencier tâchera d’explorer la façon dont ces personnages fictionnels constituent des marqueurs dans la culture populaire occidentale d’hier et d’aujourd’hui. Camille Baurin a soutenu en 2012 une thèse sur les comics de super-héros intitulée Le metacomic : la réflexivité dans le comic book de super-héros contemporain. Après avoir créé un blog baptisé Le Super-héros et ses doubles, il écrit désormais des articles dans Mythologie(s) Magazine, Carbone et La Revue des livres pour enfants, tout en continuant ses recherches via des colloques ou des formations. Il est l’auteur de Robin, enfances et super-héros, aux éditions Aedon (2020).

Gratuit

Conférence de Camille Baurin, chercheur et auteur, spécialiste de comics Dans le cadre de la thématique BM 2022 : Pop cultures

Bibliothèque de Saint-Jean Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T19:00:00 2022-02-24T20:30:00