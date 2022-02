Super-Héros malgré lui Mortagne-au-Perche, 11 février 2022, Mortagne-au-Perche.

Super-Héros malgré lui Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile Mortagne-au-Perche

2022-02-11 – 2022-02-15 Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche

COMÉDIE – FRANCE – 1H22

Réalisation : Philippe Lacheau.

Avec : Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali… .

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut… Et encore moins Cédric.

Séances :

– Vendredi 11 février # 20h30

– Samedi 12 février # 20h30

– Dimanche 13 février # 18h45

– Lundi 14 février # 18h15

– Mardi 15 février # 20h30

COMÉDIE – FRANCE – 1H22

Réalisation : Philippe Lacheau.

Avec : Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali… .

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la…

cinelumiere@orange.fr +33 2 33 25 35 05 http://www.cinemaetoile.fr/

COMÉDIE – FRANCE – 1H22

Réalisation : Philippe Lacheau.

Avec : Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali… .

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut… Et encore moins Cédric.

Séances :

– Vendredi 11 février # 20h30

– Samedi 12 février # 20h30

– Dimanche 13 février # 18h45

– Lundi 14 février # 18h15

– Mardi 15 février # 20h30

Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-02-08 par