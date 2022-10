Super goûter d’Halloween

Super goûter d'Halloween, 29 octobre 2022



2022-10-29 – 2022-10-29 Une façon originale de fêter cette traditionnelle soirée ! A 2 jours d’Halloween, Salomé anime un atelier gourmand et rigolo pour créer des gourmandises sucrées aux formes amusantes. Une façon originale de fêter cette traditionnelle soirée ! Le costume est fortement recommandé ! (Il se pourrait que Salomé est le sien aussi… Mais chut !) Un goûter sera proposé à la fin de l’atelier. Un samedi à partager avec les copains ! Atelier réservé aux enfants de 5 à 12 ans accompagnés d’un adulte. DÉROULÉ DE L’ATELIER

Réalisation de sablés au chocolat en forme de chapeaux de sorcière.

Création d’un fantôme saveur banane-chocolat.

Sculptures de lanternes sur clémentines, garniture de bonbons.

Réalisation de muffin chocolat-vanille en forme d'araignées.

