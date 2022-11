Super Ego Le Point Fort d’Aubervilliers, 25 novembre 2022, Aubervilliers.

Le vendredi 25 novembre 2022

de 19h30 à 20h30

. payant Tarif unique : 5 EUR

Festival Babel Mômes | Musique & jeune public Du 13 nov. au 27 nov. 2022

DÈS 3 ANS – DURÉE DU SPECTACLE : 55 MIN

Après Ego le cachaloten 2013 et Ego le cachalot et les p’tits bulots en 2016, le cétacé préféré des enfants revient en super héros muni d’une cape, d’un masque et d’un slip !

Véritable succès public (20 000 disques vendus) et critique (Astrapi, Télérama Enfants, …), ce nouvel album crânement intitulé Super Ego s’inscrit dans la lignée des précédentes productions. Avec sensibilité et humour, les chansons abordent à la fois des questions intimes qui traversent l’enfance, mais aussi des questions cruciales qui taraudent les humains comme le genre, l’écologie, les inégalités. Sur scène, David Delabrosse au ukulélé et au chant est accompagné par Samuel Chapelain, dit La Bricole, aux claviers et à la guitare, par Stéphane Bouvier, dit La Pompe, à la basse et à la clarinette, par Fausta Federici, dit la Tchache, au chant et par Thibaut Doray, dit La Truite, à la batterie et aux percussions.. Fidèle à un registre pop et avec plusieurs niveaux de lecture, ce nouveau show, même s’il s’adresse d’abord aux enfants, saura séduire les grands qui les accompagnent ! »

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/date/?event=super-ego-9774003 https://fb.me/e/293zabadG https://fb.me/e/293zabadG https://www.billetweb.fr/super-ego

