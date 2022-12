Super Ego Dol-de-Bretagne, 15 février 2023, Dol-de-Bretagne SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Dol-de-Bretagne.

2023-02-15 – 2023-02-15

Concert Jeune Public • À voir en famille à partir de 4 ans • Durée : 55mn

Après Ego le cachalot en 2013 et Ego le cachalot et les p’tits bulots en 2016, Ego revient en super héros muni d’une cape, d’un masque et d’un slip !

Dans un univers urbain à la fois réaliste et fantaisiste, le cachalot mé(ga)lomane continue de parler aux enfants du monde complexe d’aujourd’hui de façon ludique et poétique. Son entourage s’agrandit également avec l’apparition de nouveaux personnages comme Raplapla, un rat hypocondriaque fan des Beatles, ou Miaulita, militante féministe au royaume des chats fondatrice du mouvement #minou. Fidèle à un registre pop, ce répertoire fera chanter et danser les petits comme les grands. Gageons que Super Ego parvienne, sinon à nous sauver, au moins à nous divertir intelligemment.

Chant, ukulélé, guitare David Delabrosse I Claviers, guitare, chœurs Samuel Chapelain I Basse, clarinette, chœurs Stéphane Bouvier I Batterie, percussions, chœurs Thibaut Doray I Lumières Elsa Pierry-Grammare I Regard extérieur Nicolas Bonneau I Conception graphique Jean-Louis Cornalba I Scénographie Grand Géant

Programmation disponible en fichier pdf ci-dessous

Billetterie disponible dans l’ensemble des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Saint Malo Baie du Mont Saint Michel (Cancale, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne et Combourg)

odysseedol@orange.fr +33 2 99 80 69 69

