SUPER EGO / David Delabrosse / Pince-moi Festival Saint-Renan, 29 avril 2022, Saint-Renan.

SUPER EGO / David Delabrosse / Pince-moi Festival Pl. du Dr Paul Guyader L’Amphi Saint-Renan

2022-04-29 18:30:00 – 2022-04-29 19:30:00 Pl. du Dr Paul Guyader L’Amphi

Saint-Renan Finistère Saint-Renan

Du haut de son immeuble, Ego, jeune cachalot, observe le monde, sa ville, son quartier. Il se rêve en super héros volant au secours des âmes esseulées. Mais les éclats de voix de ses parents, Merlin le requin et Marlène la baleine, se disputant dans la cuisine, le ramènent à une réalité plus quotidienne. Il en vient à se poser la question fondamentale : peut-on changer les gens, le monde et, plus encore, cette triste habitude qu’a son chien Molo d’avoir envie d’uriner toutes les cinq minutes ?

Après le deuxième opus et spectacle “Ego le cachalot et les p’tits bulots” qui s’inscrivait dans un univers marin, Ego revient avec un univers urbain à la fois réaliste, fantaisiste et idéaliste pour parler aux enfants du monde d’aujourd’hui de façon ludique et poétique.

Du haut de son immeuble, Ego, jeune cachalot, observe le monde, sa ville, son quartier. Il se rêve en super héros volant au secours des âmes esseulées. Mais les éclats de voix de ses parents, Merlin le requin et Marlène la baleine, se disputant dans la cuisine, le ramènent à une réalité plus quotidienne. Il en vient à se poser la question fondamentale : peut-on changer les gens, le monde et, plus encore, cette triste habitude qu’a son chien Molo d’avoir envie d’uriner toutes les cinq minutes ?

Après le deuxième opus et spectacle “Ego le cachalot et les p’tits bulots” qui s’inscrivait dans un univers marin, Ego revient avec un univers urbain à la fois réaliste, fantaisiste et idéaliste pour parler aux enfants du monde d’aujourd’hui de façon ludique et poétique.

Pl. du Dr Paul Guyader L’Amphi Saint-Renan

dernière mise à jour : 2022-04-04 par