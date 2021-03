Sargé-sur-Braye farwest Sargé-sur-Braye Super du poney au zoo de la Fleche farwest Sargé-sur-Braye Catégorie d’évènement: Sargé-sur-Braye

Ce centre de vacances depuis 1980, heberge les enfants dans les structures baties en dur au centre de la propriété privée clos de murs de 20 hectares, Chambres de 4 enfants, avec douches, salle de jeu, billard, salle informatique, video, etc.Pendant leur séjour, les 35 enfants, encadrés par 5 animateurs, découvriront tous les jours le poney ( 33 poneys sur place ), le tir à l’arc (fleche soft non perforantes), la nature, sans oublier d’aller faire un reportage photo au zoo de la Fleche ( savoir soigner les caries des crocodiles, les torticolis des girafes, et couper les griffes des lions … une aventure ! )

inscription sur simple demande ( téléphonique ou courriel ) tarifs 340 € séjour de 5 jours du lundi au vendredi ) ou ( 670 € séjour de 12 jours ) (Voyage possible de Paris et Province )

centre de vacances depuis 1980 proposant pour printemps des séjours de découverte du poney et visite du zoo de la Fleche farwest le pavillon 41170 sargé sur braye Sargé-sur-Braye

