Accéléré par la crise sanitaire que nous avons traversée, le rythme imposé du développement du numérique semble parfois insoutenable pour les professionnel.le.s de l’éducation. Pourtant, il nous faut dépasser les résistances face à la nécessité d’accompagner une génération qui utilise/consomme massivement ces outils/contenus et repenser la course à l’équipement grâce à des stratégies pédagogiques plus pertinentes. 9H00 Accueil café 9H30 > 12H30 Une matinée petite-enfance et enfance 14H30 > 17H30 Une après-midi adolescence Super Demain revient cette année, en présentiel, avec une journée riche et dense pour vous aider à accompagner les petit·e·s comme les adolescent·e·s dans les mondes numériques. Hôtel de la Métropole de Lyon 20 rue du Lac, 69003 Lyon Lyon Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon

2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T17:30:00

