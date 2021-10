Super Demain 2021 – Journée Pro Hôtel de la Métropole de Lyon, 26 novembre 2021, Lyon.

Super Demain 2021 – Journée Pro

Hôtel de la Métropole de Lyon, le vendredi 26 novembre à 09:00

L‘arrivée massive des technologies numériques dans notre quotidien, dans nos écoles, nous transforme, comme elle transforme le monde. Elle bouleverse nos manières de vivre, de communiquer et même d’apprendre. Accéléré par la crise sanitaire que nous avons traversée, le rythme imposé du développement du numérique semble parfois insoutenable pour l’ensemble du système éducatif – de l’éducation populaire à l’apprentissage formel. Pourtant, il nous faut dépasser les résistances face à la nécessité d’accompagner, toutes et tous, une génération qui utilise/consomme massivement ces outils/contenus sans oublier de repenser la course à l’équipement grâce au développement de stratégies pédagogiques plus innovantes et plus pertinentes. En réponse à cette ambition, SUPER DEMAIN revient avec sa (désormais) traditionnelle journée professionnelle. * 1 matinée petite-enfance et enfance * 1 après-midi adolescence Une journée gratuite, sur inscription, qui se déroulera à l’Hôtel de la Métropole de Lyon, au 20 rue du Lac, dans le 3ème arrondissement de Lyon. . Attention, le nombre de place est limité. Plus d’infos et inscriptions: [https://www.superdemain.fr/lajourneedespros](https://www.superdemain.fr/lajourneedespros)

Une journée gratuite à destination des professionels

Hôtel de la Métropole de Lyon 20 rue du Lac, 69003 LYON Lyon Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T16:30:00