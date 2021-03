SUPER DEFI ALIMENTATION : Manger de saison, local et sain sans depenser plus, ça vous parle ? En ligne, 4 mars 2021-4 mars 2021, Bordeaux.

SUPER DEFI ALIMENTATION : Manger de saison, local et sain sans depenser plus, ça vous parle ?

du jeudi 4 mars au dimanche 4 avril à En ligne

_Depuis plusieurs années, Bordeaux Métropole s’engage à faciliter et accompagner les actions des habitant·e·s en faveur de la transition écologique et énergétique. Pour la première fois cette année, la Métropole propose un parcours écocitoyen complet grâce au Super Défi Alimentation._

Se nourrir fait partie de nos besoins vitaux. Si l’acte même de manger peut paraître assez banal, il devient beaucoup plus complexe lorsque l’on y accole des enjeux de durabilité. De manière très générale, on définit l’alimentation durable comme une alimentation qui tend à respecter une multitude de critères environnementaux, éthiques et de santé.

Dans la pratique, au moment de remplir son caddie ou son cabas, comment faire en sorte que nos achats alimentaires respectent tous les critères de l’alimentation durable ? Très rapidement, nous voilà confrontés à une foule de questions, voire d’apparentes contradictions à résoudre :

* Doit-on préférer un produit local, pas forcément bio, à son homologue bio, venu de plus loin ?

* Doit-on opter pour un produit conventionnel en vrac ou préférer un produit bio plus emballé ?

* Réduire sa consommation de viande, c’est pas dangereux pour la santé ?

* Manger durable, c’est plus les plus riches?

* Doit-on absolument cuisiner les fanes de légumes pour limiter le gaspillage alimentaire ?

C’est pour aborder, de façon ludique et mobilisatrice, ces questions que se posent les ménages au quotidien que le Super Défi Alimentation a été imaginé.

**CONCRETEMENT, COMMENT CA MARCHE ?**

Pendant trois mois, d’avril à juin 2021, à travers différents challenges, l’objectif du Défi est de permettre aux citoyen·ne·s de se réapproprier leur alimentation et de consommer des aliments locaux, sains et de saison sans augmenter leur budget.

Animé par la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux Métropole, le CREAQ et Terre d’ADELES, le Défi sera ponctué d’animations, de visites et de rencontres sur le thème de l’alimentation durable.

**COMMENT S’INSCRIRE ?**

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er avril prochain. Il est possible de s’inscrire seul·e ou à plusieurs, en famille ou entre ami·e·s, collègues ou colocs… Un événement de lancement marquera le début de ce Défi et sera proposé à l’ensemble des foyers inscrits entre fin mars et début avril.

**Vous voulez en savoir plus ? Vous inscrire ?**

**Rendez-vous sur le** [**site Declic**](https://defis-declics.org/fr/mes-defis/super-defi-alimentation-bordeaux-metropole/) **dès maintenant !**

**Contact :**

[**[lessuperdefis@bordeaux-metropole.fr](mailto:lessuperdefis@bordeaux-metropole.fr)**](mailto:lessuperdefis@bordeaux-metropole.fr)

Gratuit, sur inscription

Votre défi si vous l’acceptez : relever un challenge par semaine et appliquer des bonnes pratiques pour tendre vers une alimentation locale, saine et de saison, sans augmenter son budget !

En ligne Bordeaux Bordeaux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

