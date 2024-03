Super Cumbion Cumbia Frenetica Latté Marseille 2e Arrondissement, samedi 2 mars 2024.

Issu de la bouillante scène cumbia marseillaise, Super Cumbion déguste la musique latine comme une friandise, une re-création jouissive et spontanée. Aux manettes également dans la Cumbia Chicharra, ces 5 musicien•ne•s débloquent les pieds et les bassins, et parcourent les styles latinos et tropicaux avec une touche de frénésie.



La voix et l’âme de Patricia Gajado habitent chaque chanson, en mode cumbia tipica avec accordéon, ou en passant par la plena de Puerto Rico et ses tambours intenses, le groupe fait fleurir la transe collective avec des morceaux uptempo propulsé par ses deux percussionistes, par les sons actuels au synthétiseur et une basse ronde et profonde. Un concert à danser debout !



Patricia Gajardo, chant / guira

François Escojido, accordéon / synthétiseur / choeur

Benjamin Charras, basse électrique / choeur

César Bouteau, congas, tambor alegre choeur

Max Marachelian, batterie / choeur 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 21:30:00

fin : 2024-03-02

Latté 16 Rue De l’Evêché

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

