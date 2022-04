Super comice agricole Pontarlier, 22 octobre 2022, Pontarlier.

Super comice agricole Pontarlier

2022-10-22 – 2022-10-22

Pontarlier Doubs

Toute la journée.

Organisé par la Chambre d’Agriculture du Doubs et la Fédération des Comices, en partenariat avec la Ville de Pontarlier.

600 Montbéliardes participeront ainsi à la grande finale des comices du Doubs. Découvrez les plus beaux spécimens de la race Montbéliarde et du Cheval Comtois. Éleveurs ovins, porcins et avicoles seront également à l’honneur.

Au programme : à venir.

+33 3 81 38 81 38 http://www.ville-pontarlier.fr/

Toute la journée.

Pontarlier

