Super Code La Gaîté Lyrique, 15 septembre 2022, Paris.

Du mercredi 14 septembre 2022 au mercredi 14 décembre 2022 :

jeudi

de 14h00 à 17h00

. payant Tarif plein : 10€ Tarif adhésion : 7€

Depuis la Gaîté Lyrique, Capitaine futur propose de découvrir le code informatique. Le tout en famille, en s’amusant.

Dans le back office de son Capsulo, Capitaine futur, aidé de Cody, un robot pirate, se livre à un langage crypté qui dissimule les perspectives secrètes du wild wild web… Avec les ateliers Super code, la plateforme Coding Park propose de s’initier aux bases de la programmation et des secrets informatiques, en développant une approche éthique et raisonnée face aux écrans et aux outils du numérique.

Coding Park

Coding Park est une plateforme en ligne qui aide les enfants à comprendre la pensée informatique par le jeu vidéo. L’objectif des ateliers Coding Park est de les initier aux bases de la programmation à travers une série de challenges, dans un univers de robots et de pirates.

Capitaine futur

Capitaine futur, personnage fictionnel de la Gaîté Lyrique, accompagne les enfants vers la découverte, l’apprentissage et la pratique de nouveaux imaginaires. Les cultures post-Internet et l’omniprésence du numérique ont modélisé de nouvelles façons d’envisager l’avenir. C’est pourquoi Capitaine futur donne le pouvoir aux enfants d’agir sur le monde et d’inventer d’autres histoires, grâce, notamment, à la prise en main des outils numériques et à la force du récit. Cette saison, direction l’Entr’espace, territoire imaginaire jalonné d’aventures et de spectacles trépi-dansants, d’ateliers de brico-labo-ration, d’histoires fabuleuses et de figures animées à inventer en famille !

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

