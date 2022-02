Super Code La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Super Code La Gaîté Lyrique, 9 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 09 mars 2022 au mercredi 29 juin 2022 :

mercredi

de 16h00 à 17h30

payant

Pour déchiffrer le langage codé des machines, créer ses propres programmes et découvrir les trésors cachés de la toile. Capitaine futur, aidé de Cody, un robot pirate, se livre à un langage crypté qui dissimule des perspectives secrètes comme apprendre à créer son propre terrain de jeu, désarmer ses ennemis, cartographier le monde et révéler le trésor caché du web. Un atelier pour s’initier aux bases de la programmation, et apprendre à coder en s’amusant, en une séance pour découvrir ou plusieurs pour progresser. La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003 Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/super-code https://www.facebook.com/events/363548375420767/ Atelier;Enfants

Date complète :

2022-03-09T16:00:00+01:00_2022-03-09T17:30:00+01:00;2022-03-16T16:00:00+01:00_2022-03-16T17:30:00+01:00;2022-03-23T16:00:00+01:00_2022-03-23T17:30:00+01:00;2022-03-30T16:00:00+01:00_2022-03-30T17:30:00+01:00;2022-04-06T16:00:00+01:00_2022-04-06T17:30:00+01:00;2022-04-13T16:00:00+01:00_2022-04-13T17:30:00+01:00;2022-04-20T16:00:00+01:00_2022-04-20T17:30:00+01:00;2022-04-27T16:00:00+01:00_2022-04-27T17:30:00+01:00;2022-05-04T16:00:00+01:00_2022-05-04T17:30:00+01:00;2022-05-11T16:00:00+01:00_2022-05-11T17:30:00+01:00;2022-05-18T16:00:00+01:00_2022-05-18T17:30:00+01:00;2022-05-25T16:00:00+01:00_2022-05-25T17:30:00+01:00;2022-06-01T16:00:00+01:00_2022-06-01T17:30:00+01:00;2022-06-08T16:00:00+01:00_2022-06-08T17:30:00+01:00;2022-06-15T16:00:00+01:00_2022-06-15T17:30:00+01:00;2022-06-22T16:00:00+01:00_2022-06-22T17:30:00+01:00;2022-06-29T16:00:00+01:00_2022-06-29T17:30:00+01:00

La Gaîté Lyrique

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Gaîté Lyrique Adresse 3 bis Rue Papin Ville Paris lieuville La Gaîté Lyrique Paris Departement Paris

La Gaîté Lyrique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Super Code La Gaîté Lyrique 2022-03-09 was last modified: by Super Code La Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique 9 mars 2022 La Gaîté lyrique Paris Paris

Paris Paris