Super Carnaval – Arçais Bar associatif à teurtous, 25 février 2023, Arçais

2023-02-25 – 2023-02-25

Bar associatif à teurtous 20 Rue du Marais

Arçais

Deux-Sevres Arçais EUR Au bar associatif a teurtous, à partir de 19H :

Soirée SUPER CARNAVAL

Au bar associatif a teurtous, à partir de 19H :

Soirée SUPER CARNAVAL

Dancefloor avec DJ SuperEtte et DJ La Fée Pompette Viens déguisé : c'est la soirée Super Pouvoir ! Set DJ Spécial Enfants en début de soirée. Et il y aura des crêpes !

Soirée SUPER CARNAVAL

+33 6 65 45 97 34

Bar associatif à teurtous 20 Rue du Marais Arçais

