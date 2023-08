Ali Doğan Gönültaş Super-Besse Super Besse, 23 août 2023, Super Besse.

Ali Doğan Gönültaş Mercredi 23 août, 19h00 Super-Besse https://rencontresculturelles.ccas.fr/rencontresculturelles/Ali-Dogan-Gonultas-Trio-En-concert-Turquie-

Un chant singulier s’élève dans notre été, tout droit venu des montagnes d’Anatolie.

Voix sans âge d’Ali Doğan Gönültaş aux subtiles tessitures, à la vibration infinie, portée par les percussions impeccables d’Ali Kutlutürk, la clarinette de Firat Caklici aux tendres accents ; on y entend les blessures du temps et l’émotion des heures enfuies – et une joie indicible, une joie sans fin ni frontières, douce ou exubérante… Le trio magique d’Ali Doğan Gönültaş vient nous offrir un florilège exceptionnel de rythmes, de mélodies et de langues : le patrimoine musical de la ville de Kiğı, lieu de naissance du musicien – une délicate mosaïque d’œuvres chantées dans toutes les langues de cette région multiethnique aux fertiles héritages, krmancki, kurmanci, kirdaski, arménien, turc, zazaki.

Super-Besse Super-Besse Super Besse 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T19:00:00+02:00 – 2023-08-23T20:00:00+02:00

Kurdi Baglama