Et oui chers amis amoureuses & amoureux de la danse, le Jeudi 26 Mai vous pourrez danser gatuitement au Centre des Rencontres de la Victoire car les bénévoles de l'Association "On aime danser" souhaitent vous remercier de votre fidèle et nombreuse présence qui leur ont permis de reverser de nombreux dons aux associations qui s'occupent des enfants atteints de handicap ou de forte maladie. En plus l'animation sera assurée par ZINZIN qui détient toujours la plus grosse fréquentation de danseurs à Compiègne.

