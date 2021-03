Super-apéro PHP https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/events/276691892/, 25 mars 2021-25 mars 2021, Tours.

Des apéros PHP le même jour dans toutes les antennes ! Découvrez l’ensemble des événements en ligne organisés le soir du jeudi 25 mars sur la page [https://afup.org/association/super-apero](https://afup.org/association/super-apero) A Tours, on vous propose de venir échanger avec la communauté, trinquer à distance pour votre langage favori, mais pas que. Vous pourrez assister à une présentation de 20min sur le thème « tests unitaires et TDD » présenté par Julien VITTE. « C’est du suicide de se lancer dans un projet agile, sans avoir une équipe qui maîtrise le TDD et le refactoring. » Une affirmation plutôt mesurée qui a créé un micro-débat forcément apaisé sur les réseaux sociaux. Pourtant si les tests unitaires sont devenus courants dans nos projets, le Test Driven Development peine encore à s’imposer au point de remettre en question son utilité. Je vous propose de revoir ensemble les bases et les bienfaits du TDD, et d’essayer de nous faciliter l’adoption de cette méthode pour la mettre en pratique au quotidien. Julien VITTE, Tech Lead et Craftsman. Passionné de DDD, TDD, d’agilité et de DevOps. Nous nous retrouverons sur une carte Work Adventure, celle-ci sera inaugurée et disponible pour chaque antenne AFUP lors de cette soirée. Accessibles jusqu’à 25 participant•e•s en simultanée, nous ne limitons pas les inscriptions à l’événement. Mais si vous avez un soucis pour rejoindre la carte n’hésitez pas à visiter une autre antenne ou à nous contacter sur notre page meetup ou sur notre twitter @AFUP_Tours.

