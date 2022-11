Super! Anna Of The North au Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Super! Anna Of The North au Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 18 février 2023, Paris. Le samedi 18 février 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 14€* Ayant échangé sa Norvège natale contre l’Australie sur un coup de tête, l’artiste a obtenu le surnom d’« Anna Of The North». Depuis, elle a connu un éveil créatif et est retournée chez elle avec un nouveau sentiment d’intérêt. Depuis 2014, elle est discrètement apparue comme un phénomène pop alternatif. Elle a captivé les auditeurs avec deux albums acclamés par la critique : Lovers [2017] et Dream Girl [2019]. La chanson-titre de ce dernier, « Dream Girl », a été interprétée par la campagne mondiale d’iPad Pro d’Apple « Float », qui lui a valu un Grammy norvégien. Le rappeur américain Tyler, The Creator l’a recrutée pour participer à sa chanson « Boredom », certifiée platine. En 2017, Anna a également prêté sa voix à « 911 / Mr. Lonely » [feat. Frank Ocean & Steve Lacy] nominé aux GRAMMY Awards. Dua Lipa l’a invitée à joindre ses forces pour le titre « IDGAF (Anna of the North Remix) ». Au-delà des éloges de Variety, The FADER ou encore Billboard, la voix d’Anna figure sur les chansons de la bande originale du film Rosaline (2022). Aujourd’hui, elle s’ouvre plus que jamais sur son troisième album complet, Crazy Life [Elektra Records], qui sortira en novembre 2022. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-11-03/anna-of-the-north 0981986755 https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-11-03/anna-of-the-north

Le Hasard Ludique

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris Departement Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Super! Anna Of The North au Hasard Ludique Le Hasard Ludique 2023-02-18 was last modified: by Super! Anna Of The North au Hasard Ludique Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 18 février 2023 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris