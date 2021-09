Super 4 : Ça crame 4 ! Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Super 4 : Ça crame 4 ! 2021-09-18 21:00:00 – 2021-09-18 Le Cargö 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

Le collectif Super4 investit le Cargö pour proposer une soirée dj et vj sets à ne pas manquer !

Andy 4000

Cela fait quelques années que, armée de son charisme et de son éclectisme, Andy 4000 sillonne les clubs prisés parisiens, les routes de France et les capitales européennes. Sa seule zone de confort : retourner les dancefloors, qu’ils soient composés d’aficionados de Hip-Hop, de festivaliers avides de sensations fortes ou de modeux en mal d’Italo-Disco, Andy casse les codes et fait ce qu’elle sait faire de mieux : être Disc Jockey.

Loup Blaster

Loup Blaster fait partie d’une nouvelle génération de VJ qui privilégie l’expérimentation à la rigueur informatique. Illustratrice, animatrice et réalisatrice, Loup insuffle spontanéité et chaleur à ses lives. Son univers aux paysages psychédéliques est peuplé de personnages hauts en couleurs, ils s’invitent au Cargo pour une expérience visuelle unique.

Source : Le Cargö

Crédit visuel : Super4

+33 2 31 86 79 31 https://lecargo.fr/

