CONCERT HORS LES MURS | LA SCÈNE LES AIRES SAINT-MICHEL Quelque part entre les productions hip-hop et l’instrumentation aux arômes tantôt jazzy, tantôt inspirée de la soul ou du reggae, SupaChill propose un son coloré qu’on peine à mettre dans une case. Il faut dire que les différents membres qui forment le groupe sont tout aussi insaisissables que la musique qu’ils proposent. Une musique elle-même amenée à se réinventer au fil des collaborations, des rencontres, et des aléas qui font de SupaChill un collectif en perpétuel mouvement. Réunis autour des producteurs Mister French Wax et Lil Fish’, on passe ainsi sur Sofa de la diction élastique du rappeur anglais MC Nuffsaid à la voix voluptueuse de Mélanie Demaria en un battement de cil. Tandis que le grain soulful de la chan- teuse Mary May s’affirme sur Chesterfield, les cuivres de Seb Ruiz Levy, la flûte d’Elsa Lambey ou la basse de Jiu Bass accompagnent ces élucubrations rythmées, où s’incorporent des influences qui rappellent aussi bien le hip-hop mid-tempo new-yorkais que celui de la scène californienne, connu pour le groove qui colle si bien à la peau de SupaChill. Dignes héritiers de figures de proue comme Herbaliser, Deluxe ou Sollilaquists, SupaChill et ses membres poursuivent donc avec intelligence les épopées des productions hip-hop instrumentales défendues en live-band. On vous aura d’ailleurs prévenu, au studio comme sur scène : « Place au groove ! » [https://www.youtube.com/channel/UCQ7GyA-9bdBqZ-dNUM6kgeg](https://www.youtube.com/channel/UCQ7GyA-9bdBqZ-dNUM6kgeg) Membres du collectif : l’incorrigible MC Nuffsaid pour le flow, la charmante Mary May à la voix, Seb Ruiz Levy le facétieux à la trompette, la douce Elsa Lambey à la flute, le doux Jiu Bass pour le groove et enfin le duo de choc Lil Fish & Mister-Frenchwax aux machines Tarif : 6 € | Durée : 1h30 | Location ouverte le 14 septembre 2021 | Ouverture des portes à 20h30

