SUP Yoga sur l’eau Vieux-Boucau-les-Bains, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Vieux-Boucau-les-Bains.

SUP Yoga sur l’eau 2021-07-07 – 2021-07-07

Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Carmen vous propose une initiation au Yoga sur l’eau, l’élément de la fluidité et du calme. Porté par un stand up paddle, petit îlot pour votre pratique, laissez-vous bercer par un doux tangage propice à la concentration et à la pleine conscience.

Une activité ludique et unique au niveau des sensations qu’elle procure à la tête aussi bien qu’au corps…

Ouvert à tous que vous soyez novice en paddle, en yoga ou les deux, la seule condition est de savoir nager.

Une activité ludique et unique.

+33 6 61 76 75 42

Feelgoodyoga

