SunSka Festival

2023-08-04 – 2023-08-06

42 99 EUR À 60 km de Bordeaux au cœur du Médoc, le Domaine de Nodris accueille la 22ème édition du Reggae Sun Ska. Ce festival affiche du 2 au 4 août 2019 une centaine de formations, dont Alpha Blondy, Dub Inc, Tiken Jah Fakoly, Ziggy Marley, Morcheeba, Calypso Rose ou Flavia Coelho, pour un plein de musiques ensoleillées !

En famille ou entre amis, plantez votre tente dans le camping du lieu ou bien louez un tipi en groupe ou une kartent à deux (en carton !). Vous êtes au bord du vignoble, à la lisière des pinèdes et à quelques kilomètres seulement de l’océan. Détendez-vous dans une chêneraie protégée, visitez quelques grands châteaux du Médoc puis partagez l’esprit de la fête en toute convivialité !

Sous des nuits étoilées, profitez des concerts sur les différents sites du festival aux noms évocateurs : Scène One love, Dub Foundation, Sound System Sun Ska Village, Boom Bus Sun Ska Village. Ça commence le 2 août à 17h et se termine le dimanche 4 août à minuit. Pass une journée ou 3 jours en poche, écoutez, dansez, vibrez avec Caballero & JeanJass, Bisous, Patrice, Sinai Sound System ou encore Mad Professor feat Scientist !

Avec vos enfants ? Il y a pour eux le Reggae Sun Kids et de nombreuses animations, ateliers coloriage, peinture et maquillage, jeux de société, espace de relaxation et de lecture, jeux d’extérieur, sessions musicales et acoustiques avec des artistes de la programmation, initiations à la danse et aux arts du cirque, …

Soucieux de l’environnement ? « Eco Sun Ska » propose des dispositifs pour diminuer et valoriser les déchets. Des zones de tris sont accessible sur l’ensemble du festival : camping, zone concerts, parkings.

Venez vivre l’expérience SunSka, sur le Domaine de Nodris à Vertheuil (33), ce lieu idéalement situé au cœur du Médoc et des plus beaux vignobles de France, à quelques kilomètres des plages Girondines.

On vous attend pour un moment d’évasion, de partage et de culture. Le tout baigné dans une atmosphère de bien être et de vivre ensemble qui fait aussi la réputation du festival.

Billetterie en ligne : https://www.sunska.fr/billetterie/

